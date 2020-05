Alexandru Rafila, sfaturi pentru autorități! Să se redeschidă terasele Profesorul Alexandru Rafila a oferit informații de ultima ora privind starea de alerta. Guvernul a decis sa nu redeschida terasele din 15 mai. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a spus ca aceasta decizie s-ar putea sa aiba efecte neplacute. Profesorul a explicat ca a vazut grupuri de 10-12 oameni band suc pe capota mașinii. Din acest motiv, Alexandru Rafila a spus ca terasele ar trebui redeschise pentru ca acolo ar putea fi respectate anumite reguli astfel incat sa fie redus riscul de infectare cu coronavirus. Ramane de vazut daca autoritațile se vor razgandi și vor reanaliza posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Intamplarea a avut loc langa Parcul Herastrau, unde erau „oameni care erau adunați in grupuri de 10, 12, beau suc pe capota mașinii, stateau de vorba, socializau”, a spus Rafila. Citește și: STARE DE ALERTA in Romania. Alexandru Rafila, interviu EXCLUSIV. Trebuie sa purtam manusi dupa 15 mai?…

- S-a intamplat langa Parcul Herastrau, unde erau „oameni care erau adunati in grupuri de 10, 12, beau suc pe capota masinii, stateau de vorba, socializau", a spus Rafila. „O terasa nu este doar un loc unde te duci sa mananci sau sa bei. Este un loc care face parte din viata sociala. Si atunci cred –…

- Premierul anunta noi discutii pentru redeschiderea teraselor: Daca lucrurile vor sta bine, posibil sa redeschidem terasele pe 1 iunie. Premierul Romaniei a anuntat ca va avea o noua intalnire pe 18 mai cu reprezentantii HORECA. Orban a declarat ca se va discuta despre redeschiderea teraselor din data…

- Restaurantele, terasele, barurile și cafenelele sunt inchise de peste o luna și jumatate. Managerii au calculat pierderi de sute de milioane de euro și cer autoritaților sa reia parțial activitatea din 16 mai, in condiții speciale de siguranța.

- "Pe 15 mai o sa fie ca in bancul cu evreul și capra: "Un evreu sarac se duce la rabin și ii spune «Rabi, eu nu mai pot. N-am de niciunele, am o casa prapadita, o coliba mica, copii mulți, sunt sarac, vai de capul meu. Ce sa fac, Rabi? Viața pentru mine nu mai are niciun rost. E groaznic!». Rabinul…

