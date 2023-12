Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila se retrage din politica. Anunțul a fost facut chiar de acesta, in cadrul unui eveniment public. „Nu mai am nicio intenție de a candida la vreo funcție”, a transmis vineri ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la evenimentul „PNRR: un salt istoric pentru sanatate in Romania”. Declarația acestuia, vine in contextul in care ministrul Sanatații este parlamentar, iar la anul sunt patru randuri de alegeri in Romania. Alexandru Rafila a intrat in atenția publica, in timpul pandemiei cand reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații. La acel moment, Rafila optase…