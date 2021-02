Moartea barbatului ars survenita in Belgia dupa ce in Romania a fost plimbat intre trei spitale a generat o serie de reacții. Una dintre cele mai dure a venit din partea deputatului Alexandru Rafila, reprezentantul OMS in Romania, care acuza un transfer greoi care a facut ca șansele pacientului sa scada. „Eu cred ca a […] The post Alexandru Rafila se napustește peste sistemul medical dupa cazul barbatului ars care a murit in Belgia: “Transferul a fost greoi!”, “Nu e loc de scuze!”, “Nu este prima oara!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .