Alexandru Rafilă se află în izolare, după ce soția sa a fost testată pozitiv cu noul coronavirus! Care este starea medicului

- Medicul Alexandru Rafila a intrat in izolare, dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv cu COVID-19. Potrivit unor surse din PSD, Alexandru Rafila se afla in izolare, dupa ce sotia sa s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta si-a facut testul pentru COVID si asteapta rezultatul.…

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniai la OMS și cel care a deschis lista PSD pentru Camera Deputaților in București, se afla in izolare, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. ”Profesorul Rafila este in izolare. Ne-a anunțat ca un membru al familiei a fost testat pozitiv cu…

- Prefectul Bucureștiului, Traian Berbeceanu, a anunțat pe Facebook ca a fost testat pozitiv și este infectat cu noul coronavirus. ”Sunt in izolare la domiciliu de mai multe zile, sunt bine deși am fost testat pozitiv. Nu am simptome iar analizele si CT-ul au dat rezultate foarte bune. Am respectat regulile…

- Premierul Croației, Andrej Plenkovic, a intrat in carantina pentru zece zile, dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv COVID-19, a anunțat sambata purtatorul de cuvant al guvernului de la Zagreb, informeaza dpa si Reuters, potrivit Agerpres.

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, este in auto-izolare dupa ce a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, a anuntat Downing Street duminica. Seful guvernului de la Londra, care a fost internat pentru infectie cu coronavirus in aprilie trecut, nu are simptome si continua sa…

- Viviana Sposub a fost infectata cu noul coronavirus, la o zi dupa ce iubitul ei, George Burcea a confirmat ca și el a ieșit pozitiv. Vedeta Pro TV a facut imediat testul, pentru a afla daca este și ea infectata. Rezultatul primit astazi, in jurul orelor pranzului, i-a adus o veste la care se aștepta,…

- Noul primar al orașului Abrud, Cristian Albu, a intrat in izolare impreuna cu familia, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv pentru coronavirus. Cristian Albu a dat dovada de transparența și a transmis chiar el ca soția sa lucreaza la Centrul de Ingrijire și Asistența de la Abrud unde angajații sunt…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al…