- Medicul Alexandru Rafila a anunțat, duminica seara, in direct la Romania TV, ca numarul infectarilor va crește la 10.000 de cazuri pana la alegerile parlamentare."Singura soluție pentru a contracara ocuparea paturilor este de a incetini infectarea. Opina mea este ca in circa 4-6 saptamani…

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat duminica, in conferința de presa in care și-a anunțat candidatura din partea PSD la alegerile parlamentare, ca „abia in 2023” Romania ar putea sa scape de coronavirus.Citește…

- Dupa ce in vara a fost ofertat de partidul Pro Romania sa candideze la Primaria Capitalei și a refuzat, acum Alexandru Rafila este dorit de PSD pentru un post de deputat de București. Extrem de vizibil pe televiziuni pe tema coronavirusului, Rafila evita sa ofere un raspuns clar la aceasta ultima posibilitate.…

- Kelemen Hunor sustine ca este optimist in privinta rezultatelor pe care UDMR le va obtine la alegerile parlamentare. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa acest rezultat de la alegerile locale, cu 199 primarii castigate,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca „nu PSD amâna alegerile” parlamentare dar, în cazul în care se va ajunge la 4.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 pe zi, „e legitim un vot în Parlament” pentru amânarea scrutinului. „Nu…

- PNL exclude orice ințelegere cu PSD la nivel guvernamental sau parlamentar, singurii parteneri potențiali fiind USR Plus și cei din Partidul Popular European, a declarat președintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban. “PNL este cel mai puternic partid din Romania, este un partid care se bucura de cea…

- Alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 decembrie 2020. Autoritatea Electorala Permanenta a pregatit un plan de hotarari de guvern, care intra pe agenda suplimentara a sedintei de guvern, de astazi. Constantin Florin Mituletu-Buica, presedinte al Autoritatii Electorale Permanente a declarat, pentru …

- Aceasta este de parere ca Romania risca sa ajunga in situația Ungariei sau a altor țari unde un singur partid și președintele decid totul. Totodata, Pippidi arata ca președintele Iohannis, prin decizia de a exclude din start PSD-ul de la guvernare, naște un precedent periculos, care face inutila organizare…