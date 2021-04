Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila (ce ocupa in prezent și funcția de deputat PSD) considera co vaccinarea a 10 milioane de romani pana pe 1 august nu este posibila, așa cum anunța primul ministru Florin Cițu. Intr-o emisiune la Digi24, Rafila a aratat ca vaccinarea…

- Problemele generate de noul coronavirus la nivel național continua sa preocupe. In așteptarea fireasca a unor imbunatațiri a situației, aflam cum anume vede lucrurile profesorul Alexandru Rafila. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și, totodata, parlamentar PSD a facut trimitere…

- Deputatul PNL, Florin Alexandru Alexe: E timpul sa fim solidari cu toți oamenii implicați in lupta cu pandemia. E timpul sa privim spre viitor cu incredere! Ziua mondiala a sanatatii este celebrata, in fiecare an, la 7 aprilie. Scopul marcarii acestei zile este evidentierea temelor de sanatate specifice…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), dr. Alexandru Rafila, deputat PSD, se arata contrariat de nivelul mic al testelor facute in Romania, deși ministrul Sanatații afirma ca țara noastra are o capacitate de testare „nelimitata”. Intr-o conferința de presa organizata joi,…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), dr. Alexandru Rafila, deputat PSD, critica masura inchiderii magazinelor la ora 18, in zonele unde rata de incidența depașește 7,5 la mie. Intr-o conferința de presa susținuta joi, la sediul Partidului Social Democrat, medicul a catalogat…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, este de parere ca valul trei va mai dura aproximativ 45 de zile, iar o revenire la o viața normala ar putea avea loc incepand din toamna acestui an. Potrivit lui Alexandru Rafila, romanii trebuie sa mearga in continuare sa…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, profesorul Alexandru Raflia, a explicat, duminica, la Digi 24, faptul ca s-ar putea sa existe cicluri de vaccinare in cazul imunizarii impotriva coronavirusului.Alexandru Rafila a precizat ca vaccinarea periodica anti-COVID-19 ar putea deveni…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, 59 de ani, a explicat, miercuri, ca vaccinul anti-COVId-19 produs de AstraZenecea este eficace pentru grupa de populatie la care s-au facut studiile clinice, respectiv intre 18 și 55 de ani, informeaza News.ro . Alexandru…