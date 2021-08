Stiri pe aceeasi tema

- Care medic trebuia sa ii spuna lui Nicușor Dan sa se vaccineze, medicul de familie sau medicul pediatru, se intreaba, ironic, doctorul Alexandru Rafila. In opinia acestuia, declarația primarului general este...

- Avizul epidemiologic, pentru care parinții și copiii stateau la cozi interminabile la ușile cabinetelor medicilor de familie la fiecare inceput de an școlar, nu va mai fi necesar la fiecare revenire a copiilor din vacanța, ci doar in momentul inscrierii la școala și gradinița, prevede un Ordin comun…

- Alexandru Rafila, deputat PSD si reprezentantul Romaniei la OMS, a anunțat, vineri seara, intr-o emisiune televizata de la Antena 3 ca nu se va vaccina cu a treia doza de vaccin anti-coronavirus. Medicul a vorbit și despre cea mai mare minciuna pe care a auzit-o in legatura cu serurile imunizatoare.

- „Noi am avut cea mai mare mortalitate dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in lunile octombrie si noiembrie, au avut loc alegerile la inceputul lunii decembrie, iar numarul de decese dupa data de 1 ianuarie sa stiti ca a fost destul de important. Din totalul de 34.000 de decese inregistrate in Romania…

- Social Noi reglementari privind modul de acordare a concediilor medicale/ Maxim 4 zile acordate de medicul de familie, intr-o prima etapa august 3, 2021 10:43 Din data de 1 august, medicul de familie acorda, in prima etapa, maxim 4 zile de concediu medical, iar medicul specialist din ambulatoriu…

- Medicul de familie iti poate face o vizita, in plus, la domiciliu si daca are pregatirea necesara poate sa iti dea consultatii specializate. Guvernul a stabilit sambata serviciile care vor fi decontate pe asigurarea de sanatate de la stat. Noul Contract-cadru va intra in vigoare de la 1 iulie. Noile…

- „Rezultate celor 1.016 chestionare completate de catre pacienti care urmau sa se vaccineze in perioada 19.05-31.05.2021 in centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie sau in alte locuri ne dau forta de a continua lupta impotriva virusului SARS-CoV-2", se arata in comunicatul SNMF. La inceputul…

- Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea definitiva a lui Anghel Batala, de 61 de ani, din localitatea Oltina, la 15 ani de inchisoare pentru omor. Cel in cauza a fost trimis in judecata prin rechizitoriul nr. 1409 P 2020, al Parchetului de pe langa Tribunalului Constanta. Barbatul este banuit ca…