- Romania traverseaza un an dificil din punct de vedere economic, le transmite ministrul Alexandru Rafila salariaților din direcțiile de sanatate publica. Problemele se pot rezolva, insa, in prima luna a anului viitor.

- Rujeola este o boala a copilariei, dar produce o mortalitate care variaza intre 1 si 3 la mie, a declarat ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a incurajat parintii sa isi vaccineze copii, potrivit Agerpres. „Rujeola intr-adevar este o boala a copilariei, dar ea produce o mortalitate care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca multe dintre protestele din Sanatate sunt justificate, explicand ca s-a produs o dezechilibrare in momentul in care s-au marit salariile pentru Casele de Asigurari de Sanatate si nu si pentru Directiile de Sanatate Publica. El a subliniat ca trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca intelege revendicarile angajatilor de la Directiile de sanatate publica din tara, care au organizat proteste nemultumiti de nivelul de salarizare, aratand ca va face demersuri pentru a fi gasita o solutie atat pentru acesti salariati, cat si pentru…

- Compensarile pentru vaccinul anti HPV vor intra in vigoare pana la sfarsitul anului, a precizat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."Compensare integrala, pentru fete si pentru baieti, pana la varsta de 18 ani, inclusiv, intre 11 si 18 ani, iar pentru femeile cu varsta intre 19 si 45 de…

- Alexandru Rafila a anunțat ca luni vor reveni in tara cei doi pacienti, victime in incendiul de la Crevedia, care au fost transferati intr-un centru medical din Italia dupa accident. Cei doi isi vor continua tratamentele si recuperarea la Spitalul Judetean de Urgenta din Timisoara, potrivit News.ro.Una…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat ca sunt in jur de 2.000 de cazuri COVID-19 zilnic, insa in opinia sa si a colegilor care lucreaza in zona de sanatate publica aceasta situatie va mai dura circa doua saptamani. El a oferit asigurari ca sunt suficiente locuri in spitale care sa ofere ingrijire…

