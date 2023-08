Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul medicului acuzat de moartea Alexandrei, tanara de 23 de ani insarcinata, care a murit din cauza neglijenței din spitale, a fost distrus. Gestul reprezinta un act de revolta fața in urma tragediei din spitalul din Botoșani. Iata cum arata acum cladirea in care profeseaza medicul.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca ceea ce s-a intamplat in Botoșani, unde o tanara de 25 de ani, care era insarcinata, a murit in maternitate, „este de neințeles și inacceptabil”. El a facut „apel la toții medicii sa lucreze in interesul pacientului”.

- Alexandra, o tanara mamica in varsta de 25 de ani, insarcinata, a murit vineri de dimineața la spitalul din Botoșani, dupa mai bine de șapte ore in care s-a plans de dureri și nimeni nu i-a acordat atenție. In urma ei raman trei copii, o fetița care merge la școala și doi baieței. Nașul de cununie al…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, marți, la TVR Info, ca dincolo de faptul ca Maternitatea din Botosani nu avea protocoale privind modul in care cadrele medicale ar trebui sa actioneze in cazuri precum cel al tinerei care a murit, dupa ce sarcina i s-a oprit din evolutie, medicii de…

- Este inadmisibila atitudinea cadrelor medicale care s-au ocupat de Alexandra, spun reprezentanții Consiliului Județean Botoșani, in urma scandalului izbucnit dupa moartea unei tinere de 26 de ani, insarcinata, in cazul careia medicii nu au acționat, deși femeia i-a implorat pana in ultima clipa.Sistemul…

- Moartea neașteptata a Alexandrei, mama a trei copii, la Spitalul de Urgența „Mavromati” din Botoșani, arata deficiențele majore din sistemul medical romanesc. Autoritațile statului nu au reacționat la protestele repetate ale angajaților din spital, dupa cum nici apelul disperat al Alexandrei nu a fost…

- Managerul Spitalului de Urgenta (SJU) „Mavromati”, din Botoșani, Angel Calin, a anunțat, luni, ca medicii de pe Sectia Obstetrica - Ginecologie 1, care erau de serviciu in noaptea de 17 spre 18 august, cand Alexandra, tanara de 25 de ani insarcinata in trei luni, a murit la cateva ore de la internare,…

- Totul a inceput aseara, in jurul orei 22.00. Tanara insarcinata in 13 saptamani a acuzat dureri de burta si sangerari. A sunat la 112 si a fost dusa de urgenta la spital. Aici insa, femeia a primit doar un calmant si i s-a spus sa astepte pana dimineata cand va fi monitorizata de doctorul care ii monitorizeaza…