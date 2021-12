Stiri pe aceeasi tema

- Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) trebuie completat cu 24 de ore inainte de intrarea in Romania. Cine nu il completeaza poate merge la domiciliu și sa faca asta cat mai rapid, in termen de 24 de ore, in caz contrar fiind sancționat, a declarat, miercuri, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Cei care intra in Romania vor trebui sa completeze, obligatoriu, formularul de localizare a pasagerilor. De cand se aplica. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, inainte de ședința de guvern, ca formularul de calatorie va fi adoptat astazi. Odata cu acest formular, autoritațile vor avea date…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca introducerea formularului de localizare a pasagerilor va deveni obligatorie in cadrul UE, acest lucru fiind transmis in cadrul unei discutii pe care a avut-o cu toti ministrii ai sanatatii din UE, in contextul pregatirii…

- Cand va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de munca. Ce spune coaliția de guvernare Cand va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de munca. Ce spune coaliția de guvernare Liderii coaliției de guvernare iși doresc sa introduca obligativitatea „certificatului verde” la locul de munca…

- Formularul de localizare introdus deja in alte state europene, va deveni obligatoriu si in Romania. Autoritatile au anunțat primele masuri si restricții care vor fi impuse la noi in țara dupa confirmarea primilor romani infectați cu noua varianta Omicron a coronavirusului.

- Chiar inainte de Sarbatorile de Iarna, autoritațile din Romania vin cu noi masuri pentru a limita raspandirea variantei Omicron. Știm ca toți cei care vor veni in țara in perioada urmatoare vor trebui sa completeze un așa numit formular de izolare a pacientului. Astfel incat, daca ești pozitiv, autoritațile…

- Autoritațile din Bulgaria au inasprit regulile pentru romanii care intenționeaza sa calatoreasca pe teritoriul acestei țari. Odata cu intrarea Romaniei in zona roșie, Bulgaria cere un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, cetațenilor romani, chiar daca sunt vaccinați sau au trecut prin boala,…

- Fostul reprezentat al Romaniei la OMS revine cu un avertisment de maxima importanța pentru cetațeni și autoritați. Din pacate, țara noastra se confrunta cu o criza sanitara ingrijoratoare pentru toata Europa, inclusiv pentru Organizația Mondiala a Sanatații. Potrivit medicului, singura șansa de a ameliora…