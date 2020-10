Stiri pe aceeasi tema

- A intrat in vigoare, in noaptea de vineri spre sambata, decretul in regiunea Campania privind lockdown-ul nocturn, așa ca sute de napolitani si-au dat intalnire in centrul orasului pentru a protesta impotriva carantinei.Vezi și: Nelu Tataru a cedat și a spus: De ce Romania raporteaza un numar…

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 139.612 marti, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 2.121 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, 403 fiind in Bucuresti. De asemenea, 73 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati 608 pacienti.

- "E o situatie ingrijoratoare. Daca era o singura zi cu multe cazuri era alta situatia. Eu astept sa vad daca aceste cifre mari se repeta si in zilele urmatoare sau daca intram intr-o zona de stabilitate. Eu corelez aceste cifre cu inceperea scolilor. S-au intensificat mult diverse activitati, transportul.…

- Alexandru Rafila: “Romania va primi vaccinul anti-COVID”. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, sustine ca este nevoie urgenta de organizare pentru a distribui un vaccind anti-Covid, in cazul in care acesta va trece testele de singuranta. “In primul rand, vaccinul,…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat ca primii care ar trebui sa primeasca vaccinul anti-COVID sunt persoanele din categoriile vulnerabile si personalul medical și s-a declarat ingrijorat de "cum ne miscam in zona organizatorica".„Daca se va reusi obtinerea unui vaccin intr-un…

- Institutiile publice din Romania implicate in combaterea epidemiei de coronavirus au transmis spre decontare, din fonduri europene, cheltuieli de aproape 600 de milioane de euro, potrivit premierului Ludovic Orban.Acesta a anunțat ca toate cererile "sunt in procesare", iar fondurile utilizate pe perioada…

- BILANT CORONAVIRUS 4 SEPTEMBRIE 2020. Alte 1.339 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 25.177de teste efectuate. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 92.595 , potrivit datelor transmise vineri de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, intrebat despre faptul ca Romania este pe primul loc la decesele cauzate de Covid, ca tara noastra a controlat epidemia, ”pana cand PSD a taraganat adoptarea legii carantinei”.