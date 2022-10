Stiri pe aceeasi tema

- Primele 1 milion de doze de vaccin anti-gripal au fost deja livrate catre Direcțiile de Sanatate Publica, de unde urmeaza sa ajunga in cabinetele medicilor de familie in urmatoarele zile, a anunțat luni ministrul Sanatații, Alexandru Rafila in cadrul unei conferințe de presa

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, ca a fost aprobat ajutorul de 15.000 de lei pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. „Ma bucur sa va dau o veste importanta: a fost aprobat ajutorul financiar pentru tinerii care vor sa devina parinți, dar nu pot din cauza infertilitații!…

- Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, il acuza de hotie pe ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, pentru contractul de consultanta cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, in valoare de aproape un milion de euro, pentru reviziurea Legii 95/2006 privind…

- USR il acuza, miercuri, 17 august, pe ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ca a semnat un contract pentru consultanta, de 21 de milioane de euro, cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, organizatie din al carei Consiliu Executiv a facut parte pana in anul 2021.”Luni la rand, reprezentantii…

- Senatorul PSD Alfred Laurețiu Mihai intra in scandalul pastilelor de iod. Romania nu e singura țara care implementeaza masura, atenționeaza social - democratul care il apara pe ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Managerii de spitale au reticențe in a raporta infecțiile nosocomiale pentru ca acest lucru ar duce la depunctarea sau penalizarea lor, spune ministrul Sanatații, care se gandește sa stabileasca o limita minima de raportare, probabil de 3%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In condițiile in care cazurile de COVID-19 cresc de la o zi la alta, tot mai multa lume se intreaba daca este legal ca accesul in clinici și spitale sa fie condiționat de purtarea maștii “de protecție, așa cum se intampla astazi. ‘’Masca poate fi pretinsa numai daca spitalul sau clinica este in carantina’’,…