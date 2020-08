Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), a izbucnit in ras, in timpul emisiunii „Marius Tuca Show”, la declaratiile lui Nelu Tataru, despre situația cazurilor COVID-19 in Romania, atunci cand realizatorul l-a rugat sa explice ce a vrut sa spuna ministrul Sanatații. Marius…

- Alexandru Rafila, directorul Societații Romane de Microbiologie, anunta la Digi24 ca este de așteptat ca aceasta perioada pe care o traversam acum, cu peste 1.000 de cazuri noi in fiecare zi, sa aiba consecința creșterea numarului de pacienți in stare grava și chiar decese peste catva timp. Romania…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, atrage atenția asupra locului in care oamenii se pot infecta cel mai ușor cu noul coronavirus, mai ales in perioada de vara. Romania se confrunta cu cea mai grea perioada de la inceputul pandemiei de COVID-19. Bilanțul oficial arata…

- "Daca noi reusim pana in luna septembrie, la jumatatea lunii septembrie, sa tinem lucrurile acestea sub control, sa reducem numarul de cazuri, sa scadem acea rata de transmitere sub 1 ca sa existe o scadere sustenabila, sigur, alegerile pot avea loc fara niciun fel de problema cu niste masuri a de…

- La ședința grupului tehnic participa ministrul Sanatații, Nelu Tataru, Adriana Pistol, directoarea Institutului National pentru Sanatate Publica și Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie. In urma sedintei specialistilor, Comitetul Național pentru Situații de Urgența…

- Dr. Alexandru Rafila a vorbit la Romania TV despre evolutia epidemiei de coronavirus in Romania. "Vad ca 98 la suta din populatia Romaniei nu a trecut inca prin boala. Virusul se transmite. Aia 98 la suta n-au imunitate. Care este motivul sa cred ca acest virus nu se va mai transmite in continuare?…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și membru in Comitetul Executiv OMS, a vorbit despre situația actuala a pandemiei de coronavirus din Romania. Rafila așteapta rezultatul testarilor de astazi pentru a contura mai multe concluzii și trage un semnal de alarma: „De doua…

- Rezultatele testarilor pentrucoronavirus facute luni ar putea confirma direcția in care sedesfașoara Romania, daca vorbim despre o scadere a numaruluide cazuri, a explicat Alexandru Rafila, președintele SocietațiiRomane de Microbiologie. A fost o mica creștere in weekend dupao saptamana de scadere iar…