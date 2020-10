Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anuntat ca Alexandru Rafila s-a alaturat echipei de candidati ai PSD la alegerile parlamentare. Liderul social-democratilor a precizat ca este nevoie de specialisti in Parlament care sa faca legislatie in lupta cu pandemia de coronavirus.

- Prof. dr. Alexandru Rafila s-a alaturat echipei PSD, pe care o va reprezenta in Parlament, a anuntat, joi, presedintele partidului, Marcel Ciolacu. "Asa cum v-am promis si dumneavoastra, si colegilor mei, si simpatizantilor PSD de cand am preluat functia de presedinte al PSD, am spus foarte…

- Marcel Ciolacu a declarat joi ca "Parlamentul are nevoie de specialislti in Parlament care sa faca lupta cu pandemia". "Este clar ca Guvernul Romaniei actual nu gestioneaza aceasta pandemie. De cele mai multe ori cauza scuze, cauta vinovati. Gravitatea situatiei nu reuseste sa ii capaciteze…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica dupa inchiderea urnelor la alegerile locale, ca social-democrații ar fi obținut cei mai mulți primari din țara.„Din tara estimarile si informatiile pe care le avem ne confirma ca PSD ramane cel mai mare partid din Romania, cu cei mai multi primari…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, a confirmat luni ca ramane adeptul ideii unui guvern de uniune nationala in cazul in care motiunea de cenzura a Guvernului va trece de Parlament, dar a amintit ca acesta este atributul sefului statului, potrivit Agerpres.Intrebat…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca formatiunea pe care o conduce are o propunere de premier in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi adoptata de Parlament, potrivit Agerpres."Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD in acest…

- Candidatii PSD din Bucuresti în alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general în functie, Gabriela Firea, care…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat, succint, pe facebook, programul politic al echipei cu care va candida la congresul formațiunii. „O noua echipa formata din oameni integri, cu...