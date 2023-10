Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a salarizarii va elimina inechitatile salariale referitoare la garzile medicilor, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."In mod evident, poate ca regandirea in urmatorii ani, in cadrul Strategiei Nationale de Sanatate, a modului de acordare a serviciilor medicale, trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca plata medicilor din sistemul de sanatate din Romania este mult peste salariul mediu din aceasta tara, in conditiile in care, in orice tara, salariile sunt raportate la un salariu mediu, potrivit news.ro.Alexandru Rafila a fost intrebat, vineri, intr-o…

- Romania se afla in fața unei noi „filosofii” și a unei noi proceduri in ceea ce privește vaccinarea adulților sanatoși și a adulților cu boli cronice, a afirmat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o dezbatere privind extinderea compensarii vaccinurilor la adulți, potrivit Hotnews. Incepand din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, ca dupa aproximativ doua saptamani se va intra pe un trend de descrestere a numarului de cazuri COVID, si a anuntat ca purtarea mastii de protectie nu va fi obligatorie, ci doar o recomandare. „Sunt in jur de 2.000 (de cazuri pe zi – n.r.). A fost…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat ca sunt in jur de 2.000 de cazuri COVID-19 zilnic, insa in opinia sa si a colegilor care lucreaza in zona de sanatate publica aceasta situatie va mai dura circa doua saptamani. El a oferit asigurari ca sunt suficiente locuri in spitale care sa ofere ingrijire…

- Ministerul Sanatatii nu a pierdut niciun ban, iar cele 27 de spitale care urmau sa fie finantate prin PNRR se vor face, o parte din sumele necesare urmand sa fie acoperite din imprumuturi de la BEI, a declarat, sambata, la Poiana Brasov, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, informeaza AGERPRES . El…