- Curtea Constitutionala a constatat ca OUG care reglementeaza, printre altele, obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice deschise este neconstitutionala din motive care tin de procedura legislativa. Contactat de „Adevarul”, fostul judecator CCR Augustin Zegrean a explicat ca amenzile care au…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca ridicarea starii de alerta va duce si la ridicarea majoritatii restrictiilor. Rafila a precizat ca purtarea mastii de protectie in interior si in spatiile aglomerate va deveni o recomandare, nu si o obligatie, dupa ridicarea majoritatii restrictiilor.…

- Ordinul ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in aer liber, pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial. Incepand cu data de 8 ianuarie se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie…