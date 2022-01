Stiri pe aceeasi tema

- Previziunile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) arata ca, in cel mai rau scenariu privind evoluția pandemiei in valul cinci și impactul raspandirii tulpinii Omicron, Romania ar putea inregistra, pana pe 14 fabruarie, peste 70.000 de cazuri noi de COVID-19 pe zi, a declarat, vineri, ministrul…

- Alexandru Rafila a venit, duminica seara, cu informații noi privind anumite aspecte importante legate de infecția cu Covid-19, cat și despre masurile care vor fi luate pentru combaterea unui nou val al pandemiei. Pe langa subiectul vaccinarii obligatorii, ministrul Sanatații a tras un semnal de alarma…

- Romania a intrat, ”in mod evident”, in valul cinci al pandemiei de COVID, iar tara noastra se afla pe locul ”doi sau trei” in clasamentul celor mai rapide trenduri de crestere a numarului de infectari din Europa, a afirmat duminica seara ministrul sanatații Alexandru Rafila, la Antena 3, citat de News.ro…

- Romania se afla deja in valul 5 al pandemiei, iar creșterea numarului de cazuri incepe sa se simta și in spitale. Deocamdata e lenta, dar peste o saptamana sau doua se va vedea și la ATI. Semnalul de alarma a fost tras de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a avertizat ca tulpina Omicron se…

- Cresterea numarului de cazuri de COVI-19 in cel de al cincilea val nu va putea fi oprita, insa este importanta viteza de crestere, iar Romania "trebuie sa fie pregatita pentru ce este mai rau", sustine ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El a spus joi ca, daca exista un numar mare de cazuri de COVID…

- Cercetatorul Octavian Jurma a declarat ca Omicron, noua varianta de coronavirus, ii afecteaza mai ales pe copii si tineri. Asta in conditiile in care, in Romania, valul Delta a facut mai multe victime in randul copiilor decat toate valurile precedente. „Daca ne uitam la datele care ne vin acum si din…

- Alexandru Rafila a vorbit, luni seara, despre cum ar putea arata sarbatorile de iarna in Romania, dar și despre evoluția nefasta a infectarilor Covid-19 la inceputul noului an. Cu privire la tulpina Omicron, ministrul Sanatații considera ca exista trei scenarii privind modul sau de acțiune. Medicul…

- Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Sanatații, a anunțat ca pregatirile pentru valul 5 al pandemiei și creșterea numarului de teste COVID reprezinta prioritațile mandatului sau. Alexandru Rafilla a declarat marți ca pregatirile pentru urmatorul val al pandemiei trebuie…