Stiri pe aceeasi tema

- 12.353 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 7.398 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Conform ministrului, 2.502 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- 7.129 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 350 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii. Conform ministerului, 1.363 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la…

- 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in Bucuresti – 1.306 si in judetele Cluj – 544, Constanta – 453, Timis – 305, Prahova – 297, Iasi –…

- 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 879 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Conform ministerului, 1.345 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv…

- 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 Foto: MApN 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Cele mai multe cazuri noi de infectare…

- 7.658 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 4.370 mai multe fața de ziua anterioara. Este recordul ultimelor patru luni in țara noastra. Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in: Bucuresti – 1.524,Brasov – 473, Cluj – 467, Constanta – 444,…

- Un numar de 3.718 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 389 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 15.200 de teste, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform MS, 670 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la…

- 4.107 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 114 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 18.000 de teste, a informat Ministerul Sanatatii (MS) .Potrivit MS, 856 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…