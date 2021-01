Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, afirma ca aparitia unor focare de COVID-19 nu este o cauza pentru inchiderea unor activitati si subliniaza nevoia reducerii numarului de elevi din clase. El sustine in continuare redeschiderea scolilor,…

- Inchiderea scolilor din Elvetia in primavara lui 2020 a fost una dintre masurile cele mai eficiente pentru a reduce transmiterea noului coronavirus, arata un studiu citat de AFP, potrivit Hotnews.Stefan Feuerriegel, profesor de informatica la Școala politehnica federala din Zurich (EPFZ), care a condus…

- PSD cere redeschiderea scolilor odata cu terminarea vacantei, a declarat, miercuri, deputatul social-democrat Alexandru Rafila, care a sustinut ca o amanare "nu are justificare". "Imi pare rau ca domnul ministru Cimpeanu este pus intr-o situatie in care nu are decizia de a hotari foarte…

- Vlad Voiculescu, noul ministru al Sanatații, a declarat, joi, ca ”orice relaxare ar fi o greșeala mare acum, in perioada sarbatorilor”, potrivit RFI. Legat de campania de vaccinare, Vlad Voiculescu a spus ca mai multe personalitați se vor implica in aceasta acțiune și ca „nimeni nu va sari randul la…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat ca principala sursa de transmitere a COVID-19 o reprezinta transportul in comun."Transportul este principala sursa de transmitere a bolii in momentul de fata. Transportul public, transportul in comun. Mijloacele de transport sunt maxime pe…

- Principala sursa de transmitere a noului Coronavirus este transportul in comun, considera Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare și reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații. Conform cadrului medical, soluția o reprezinta adaptarea programului de lucru al companiilor…