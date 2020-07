Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca opt saptamani de crestere constanta a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus nu sunt putine. Rafila explica ca, de la 120 – 130 de cazuri zilnice, s-a ajuns la 1.300, si de la 1,5% cazuri pozitive din cele…

- Șeful laboratorului Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, Alexandru Rafila, nu exclude ca Romania sa revina la starea de urgența, insa spera ca macar anumite zone din țara sa fie pastrate in ”stare funcționala”.Intrebat luni, in cadrul unui interviu pentru SportMedia.ro, daca exista…

- Reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca alegerile locale pot avea loc in luna septembrie, asa cum a fost stabilit, insa numai in conditiile in care in Romania infectarile cu coronavirus vor fi tinute sub control si daca populatia va respecta toate…

- "Transmiterea comunitara este evidenta. Bineințeles ca este și o rata a transmiterii care depașește 1% in acest moment și numarul de cazuri noi este mai mare decat numarul de cazuri care se externeaza. Numarul de pacienți aflați in spitalizare a crescut de la circa 4900 la 5800. Procentul de pozitivitate…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca numarul celor care au fost infectati cu noul coronavirus in Romania este mult mai mare decat cel raportat oficial. Concret, expertul sustine ca numarul real de cazuri este, „probabil, intre 10 si 20 de ori mai…

- Manipularea informațiilor privind imbolnavirile de Covid-19, „imposibila” Alexandru Rafila. Foto: Radio România Oltenia Președintele Societații Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, precizeaza ca modul în care se face colectarea datelor referitoare la îmbolnavirile de…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat la Digi24 ca estimeaza ca numarul real de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania sa fie de 10, sau chiar de 20 de ori mai mare decat cel din statisticile oficiale. Acesta a explicat ca ar fi vorba de persoane asimptomatice.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentant al țarii noastre la Organizația Mondiala a Sanatații, profesorul Alexandru Rafila, ne spune cum putem ajunge la finalul acestei pandemii de coronavirus. Șeful Societații Naționale de Microbiologie spune ca cel mai important este ca indicele…