- Romania va intra in al patrulea val al pandemiei de coronavirus in aceasta toamna, iar felul in care va evolua situația depinde de cine se imbolnavește, spune deputatul PSD Alexandru Rafila, potrivit Hotnews . ”O sa avem un val 4 in septembrie-octombrie. Ramane de vazut amplitudinea acestui val, pe…

- Romania va intra intr-un al patrulea val pandemic in toamna, iar felul in care va evolua situația depinde de cine se imbolnavește, a declarat deputatul PSD Alexandru Rafila, la B1 TV.„O sa avem un val 4 in septembrie-octombrie, ramane de vazut amplitudinea acestui val, pe de o parte. Pe de alta parte,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca atingerea țintei de 5 milioane de persoane vaccinate nu e o veste atat de buna, avand in vederea ca a fost realizata cu doua luni mai tarziu decat anunțase Guvernul in luna aprilie, iar in ritmul in care se desfașoara…

- Situația epidemica din Romania este una a extremelor. In ciuda ratei mici de vaccinare, numarul de morți și infectari ramane scazut. Ieri nu a fost inregistrat niciun deces, iar astazi a fost anunțata moartea unui om. In schimb, a fost o creștere ușoara la numarul de infectari.Intrebat cum ar trebui…

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și deputat PSD, estimeaza ca saptamana viitoare Grecia va intra in zona roșie, ceea ce inseamna ca persoanele nevaccinate care vor reveni din aceasta țara sunt obligate sa intre in carantina. Astfel, va aparea o discriminare…

- Cel mai recent sondaj de opinie al Parlamentului European arata ca sprijinul pentru UE ramane ridicat, in pofida pandemiei. In acelasi timp, mai mult de jumatate dintre europeni resimt sau se asteapta sa resimta impactul COVID-19 asupra situatiei financiare personale. La nivelul Romaniei, 76% dintre…

- Ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea, a anunțat luni, 31 mai, ca Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 29,2 miliarde de euro, a fost depus la Bruxelles.„Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adica in sistemul informatic al Uniunii Europene. La ora 15:30, am terminat de uploadat…

- Nu numai sanatatea a avut de suferit in timpul pandemiei in Romania, ci și educația, un segment destul de ”carpit” de autoritați. Inegalitatea sociala și lipsa unei coordonari in tehnica predatului au fost amplificate de cele trei scenarii de studiu,...