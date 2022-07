Alexandru Rafila – numărul cazurilor COVID s-a dublat în fiecare săptămână Alexandru Rafila – Ministrul Sanatații spune ca numarul cazurilor covid s-a dublat in fiecare saptamana. Oficialul a declarat ca aceasta creștere va continua 4-5 saptamani, dupa care se va stabiliza, iar din toamna intram pe un trend descendent. Cifrele sunt in creștere, in fiecare saptamana numarul aproape s-a dublat. Asta ne-a facut sa trecem la raportarea zilnica, nu vrem sa ingrijoram pe nimeni. Va continua 4-5 saptamani, dupa care se va stabiliza, iar din toamna sa intram pe un trend descendent. Formele de acum sunt transmisibile, dar nu forme grave. Ce avem acum e Omicron. Intr-o saptamana… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

