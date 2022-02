Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a dezvaluit faptul ca la nivel oficial nu s-a discutat niciodata despre vaccinarea obligatorie. Masura nu este justificata, a mai spus Rafila. Declarațiile au fost facute duminica seara.„Nu am avut aceasta discuție, nici nu s-a discutat la nivelul…

