Alexandru Rafila: „Nu există descrierea traseului pacientului” Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca accesul la diagnostic, la tratament sau ingrijiri paliative este esential, iar toate aceste lucruri trebuie sa fie “coroborate”. “Este putin mai larg cred ca acest plan de cancer, pentru ca el se refera o data la politicile preventive in general si la cele focalizate pe cancer in special si traim intr-un mediu foarte mult schimbat in momentul de fata – poluarea, consumul de substante toxice, alimentatia de proasta calitate, lipsa activitatii fizice, toate influenteaza cancerul. Daca vrem sa facem politici preventive corecte, trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Este putin mai larg cred ca acest plan de cancer, pentru ca el se refera o data la politicile preventive in general si la cele focalizate pe cancer in special si traim intr-un mediu foarte mult schimbat in momentul de fata - poluarea, consumul de substante toxice, alimentatia de proasta calitate, lipsa…

- „Pana la sfarsitul lunii vom avea si primele cantitati de Molnupiravir, cred, si la inceputul lunii februarie - jumatatea lunii februarie sau mai tarziu celalalt antiviral. Noi, pentru o estimare a unui milion de cazuri in Romania, am considerat ca circa 250.000 de pacienti ar trebui sau sa fie beneficiarii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri, 7 ianuarie, ca aproape un sfert din pacientii COVID ar putea beneficia de tratamente antivirale tintite. Potrivit acestuia, primele cantitati de Molnupiravir, antiviral folosit in tratarea pacientilor COVID, ar putea sa ajunga in tara pana la…

- Ministerul Sanatatii vrea sa infiinteze 200 de centre comunitare integrate care vor asigura servicii medicale in special pentru categoriile vulnerabile din mediul rural. Ministerul Sanatatii anunta ca pana in 2025, in Romania vor fi infiintate 200 de centre comunitare integrate care vor asigura servicii…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat astazi situația pandemica pe teritoriul Romaniei și a semnalat cateva lucruri, printre care și situația Certificatului Verde, masuri impotriva valului 5 pandemic și evitarea lockdown-ului. Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a discutat astazi…

- Rafila: „Dorim sa evitam un lockdown. In valul 4, sistemul de sanatate al Romaniei a fost depasit”. Planul de masuri pentru gestionarea valului 5 Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, prezinta, miercuri,…

- Exista și in Romania soluții convenabile pentru accesul pacienților la molecule inovatoare, iar accesul la terapii salvatoare de vieți ar trebui sa fie o prioritate imediat ce depașim criza COVID-19, a declarat de curand Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații. „Parteneriatele cu industria…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca a descoperit ”sute de situatii” in care persoane care nu au nicio treaba cu sistemul de sanatate sunt reprezentantii ministerului in Consiliile de Administratie ale unor spitale. ”Probabil ca facea parte din strategia de depolitizare”, a transmis ministrul,…