Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele doua saptamani, insa a spus ca „acest val pandemic” nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem online. „Aceasta crestere saptamanala care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca statisticile din ultima perioada indica o dublare a numarului de infectii cauzate de SARS-CoV-2, el precizand ca nu se inregistreaza cazuri grave. ”In mod evident, aceasta crestere saptamanala, care practic dubleaza numarul de cazuri, de la saptamana…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca Romania traverseaza o perioada in care numarul infectarilor cu coronavirus se dubleaza la fiecare șapte zile, iar aceasta tendința de creștere s-ar putea menține timp de 4-5 saptamani. In general, insa, cazurile nu sunt grave, a explicat Rafila in emisiunea…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca varful valului de infectari cu SARS-CoV-2 in Romania ar putea fi atins intre 14 si 21 august, la doua saptamani fata de perioada estimata pentru restul Uniunii Euro

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, semnaleaza ca nici trecerea prin boala, nici vaccinul și nici combinația celor doua nu mai stavilesc raspandirea Covid-19. Opinia a fost exprimata pe fondul creșterii numarului de infecții in unele țari europene, de exemplu in Germania, unde s-au inregistrat 100.000…

- Alexandru Rafila a participat astazi la Consiliul ministerial EPSCO - Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg. Ministrul Sanatații a discutat și despre posibilitatea „renegocierii contractelor pentru vaccin, pentru a evita risipa și pentru a raspunde nevoilor reale de sanatate publica referitoare…