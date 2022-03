Alexandru Rafila: Nimeni nu trebuie să ia iod preventiv Nimeni nu trebuie sa ia iod preventiv in acest moment, afirma ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, Romania se ocupa sa aiba pastile cu concentrația necesara in cantitați suficiente. Legat de cei care au cumparat deja pastile sau suplimente alimentare cu iod din farmacii, ministrul Sanatații spune ca “eu nu stiu ce pastile au cumparat, nu stiu daca sunt cele cu concentrația recomandata”. “Problema esențiala este ca distribuția sa fie cat mai aproape de cetațeni, pentru ca ele sa fie distribuite intr-un timp cat mai scurt de la un eventual incident, dar sper sa nu fie cazul”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu trebuie sa ia iod preventiv in acest moment, afirma ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, Romania se ocupa sa aiba pastile cu concentrația necesara in cantitați suficiente. Legat de cei care au cumparat deja pastile sau suplimente alimentare cu iod din farmacii, ministrul…

- Folosirea maștii de protecție nu este o restricție, ci o masura de „bun-simț” care s-a dovedit a fi eficienta pentru a limita raspandirea COVID-19, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Declarația vine dupa ce CCR a decis ca o ordonanța de urgența care reglementa obligativitatea maștii in aer…

- Certificatele COVID-19 vor fi in continuare valabile in Romania și dupa 1 februarie 2022, chiar daca au trecut 9 luni de la primele doua doze, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. In schimb, pentru calatorii in Uniunea Europeana, va fi nevoie de administrarea dozei „booster”, conform unei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca adoptarea proiectului privind certificatul verde ar fi „tardiva” in acest moment. Totodata, social-democratul a amintit ca el nu este de acord cu introducerea certificatului la locul de munca. Intrebat, miercuri, la Palatul Parlamentului, daca actuala coaliție…

- ”Am avut discutii cu producatorii de medicamente inovative pentru a avea la dispozitie cat mai repede medicatia care se poate administra in sistem ambulatoriu si care deja este disponibila in unele tari, in Israel am vazut. Si noi am avut discutii si speram ca intr-un timp cat mai scurt sa putem sa…

- "Avem 3 categorii de tratamente in Romania. Sunt substanțe antivirale mai vechi, așa cum este Favipiravir. Sunt substanțe antivirale mai noi, cum sunt cele de la Pfizer și Merck, și sunt anticorpii monoclonali. Cei din urma nu prea s-au folosit la noi. Avem o oarecare reticența (...).Despre anticorpri…

- "Avem 3 categorii de tratamente in Romania. Sunt substanțe antivirale mai vechi, așa cum este Favipiravir. Sunt substanțe antivirale mai noi, cum sunt cele de la Pfizer și Moderna, și sunt anticorpii monoclonali. Cei din urma nu prea s-au folosit la noi. Avem o oarecare reticența (...).Despre anticorpri…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, noile relaxari pentru perioada sarbatorilor. Dupa ședința, ministrul Sanatații a declarat ca aceste masuri de relaxare depind de comportamentul fiecaruia și ca daca numarul cazurilor de COVID va crește, restricțiile vor fi impuse din nou. „Trebuie totuși sa…