Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la discuțiile din spațiul public despre utilizarea Iodurii de Potasiu in cazul unui posibil incident nuclear, Ministerul Sanatații face urmatoarele precizari: Iodura de Potasiu nu trebuie utilizata in mod profilactic, deoarece poate provoca afecțiuni ale glandei tiroide. In caz de urgența…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, transmite un mesaj optimist, luni, spunand ca cifrele arata ca am trecut cu bine peste acest val și masurile luate au fost bune. Astfel, in urmatoarele 3 saptamani vom ajunge la un numar cu trei cifre in cazul raport

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca cele mai multe dintre produsele recomandate de „asa-zisi specialisti” pentru prevenirea infectiei cu SARS-CoV-2 sunt „nu toxice, ci foarte toxice”. „Mi se pare curios ca oameni care ezita sa se vaccineze, ca sa nu faca o forma complicata, iau aceste…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca cine sustine ca exclude total riscul de producere a unui incident intr-o unitate medicala, nu este sincer, precizand ca daca cineva aprinde o candela intr-un salon de spital, acest lucru poate produce un incident. El a mai mentionat ca vechimea unui…