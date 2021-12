Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus la Sanatate, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca certificatul verde ar putea fi reglementat printr-un nou act normativ, el afirmand ca introducerea lui se va face dupa trei saptamani de crestere consecutiva a incidentei, iar eliminarea cand aceasta…

- Ministrul propus la Sanatate, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca certificatul verde ar putea fi reglementat printr-un nou act normativ, el afirmand ca introducerea lui se va face dupa trei saptamani de crestere consecutiva a incidentei, si va putea fi eliminat…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, propus pentru Ministerul Sanatații, spune ca certificatul verde trebuie introdus doar cand se anunța o agravare a situației. In schimb, premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a spus ca certificatul verde reprezinta o prioritate și a facut apel la parlamentari sa il voteze.…

- Medicul microbiolog, Alexandru Rafila, va fi al șaselea ministru al Sanatații din timpul pandemiei. Acesta a explicat, in cursul serii de marți, cum anticipeaza desfașurarea evenimentelor din Sanatate. Potrivit deputatului PSD, certificatul verde ar trebui introdus obligatoriu doar intr-o anumita situație,…

- Un anunț in acest sens a fost facute de fostul ministrul al Sanatații, Nelu Tataru, in prezent președinte al Comisiei de Sanatate și Familie din Camera Deputaților. In aceasta dimineața a avut loc o noua ședința a Comisiei de Sanatate și Familie din Camera Deputaților, iar principalul subiect pe ordinea…

- Președintele PNL, Florin Cîțu i-a anunțat pe liberali, în ședința BEx ca oprește dezbaterile pentru proiectul de lege cu certificatul verde. Cîțu susține ca proiectul îi discrimineaza pe angajatii de la privat pentru ca, la propunerea PSD doar angajații de la stat se vor putea…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a afirmat, joi seara, ca statele europene folosesc cu succes certificatul verde, inclusiv pentru angajatii din anumite domenii, iar mai multe instante au aratat ca nu este vorba despre discriminare.

- Fostul reprezentant al Romaniei la Organizația MonDiala a Sanatații, deputatul PSD Alexandru Rafila, susține ca trebuie regandita legea certificatului verde sanitar. Aceasta nu a intrunit numarul necesar de voturi in aceasta saptamana, in Senat, principalii opozanți fiind AUR și PSD. „Noi suntem responsabili…