Alexandru Rafila, la Reuniunea ministrilor Sanatatii din Uniunea Europeana -EPSCO. Despre ce se va discuta

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica, 5 decembrie, o intalnire de lucru cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, dupa ce au aparut, in Romania, primele doua cazuri de persoane depistate pozitiv cu tulpina africana Omicron.Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat, duminica, 5 decembrie,…

- Alexandru Rafila, actualul ministrul al Sanatații, a facut anunțul pe care toți romanii il așteptau. Potrivit informațiilor oficiale transmise de ministerul pe care-l conduce faimosul medic, in perioada urmatoare vor fi adoptate noi reguli și masuri de protecție in contextul epidemiologic actual. Ce…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa discute despre vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, ca raspuns la raspandirea variantei Omicron, a declarat, miercuri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian . Intrebata in cadrul unei conferințe de presa de la Bruxelles…

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…

Alexandru Rafila, despre noile masuri in privința Omicron: „N-o sa previna transmiterea, o sa o intarzie" Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat sambata, ca masurile luate in privința…

