Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca introducerea formularului de localizare a pasagerilor va deveni obligatorie in cadrul UE, acest lucru fiind transmis in cadrul unei discutii pe care a avut-o cu toti ministrii ai sanatatii din UE, in contextul pregatirii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca introducerea formularului de localizare a pasagerilor va deveni obligatorie in cadrul UE. ”Vom operationaliza acest lucru pana pe 20 decembrie”, a spus Rafila. Ministrul a spus in sedinta de Guvern ca la nivelul ministerului…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a atras atentia, miercuri, in sedinta de Guvern, ca introducerea masurilor de relaxare pentru perioada Sarbatorilor trebuie sa vina si cu respectarea clara a acestor prevederi. Alexanndru Rafila spune ca trebuie respectata legislatia si in privinta sanctiunilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca introducerea formularului de localizare a pasagerilor va deveni obligatorie in cadrul UE, acest lucru fiind transmis in cadrul unei discutii pe care a avut-o cu toti ministrii ai sanatatii din UE, in contextul pregatirii…

- Formularul de localizare a pasagerilor devine obligatoriu in Uniunea Europeana, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: „noi vom operaționaliza acest lucru pana la data de 20 decembrie”. „Nu putem sa avem niciun fel de toleranța la incalcarea regulilor”, adauga ministrul. Alexandru Rafila…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca masurile de protectie sanitara aferente sarbatorilor de iarna vor fi luate, de Guvern, in urmatoarele zile, dar a atras atentia ca purtarea corecta a mastii va fi ‘absolut obligatorie’, in spatiile aglomerate, indiferent de incidenta cazurilor de COVID-19.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a reiterat ca nu se pune problema introducerii certificatului verde pentru participarea la slujbele si procesiunile religioase si ca aceasta idee nici macar nu a fost discutata in sedinta de duminica, in care s-a decis luarea unor masuri privind calatoriile. Intrebat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a reiterat ca nu se pune problema introducerii certificatului verde pentru participarea la slujbele si procesiunile religioase si ca aceasta idee nici macar nu a fost discutata in sedinta de duminica, in care s-a decis luarea unor masuri privind calatoriile,…