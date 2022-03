Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, la Romania TV, ca momentan nu se ia in calcul impunerea din nou a restrictiilor, chiar daca numarul infectarilor cu COVID-19 este in crestere. „Incepand cu 9 martie s-a intensificat transmiterea. Cred ca perioada restricțiilor a trecut. Ne aflam…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru vineri, o sedinta la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre gestionarea pandemiei de coronavirus. In anunturile oficiale de pe agendele presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Nicolae Ciuca, Administratia Prezidentiala si Guvernul fac referire…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a emis Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidențiat. Alți 48 de medici ATI, care au absolvit examenul de specialitate,…

- Ministrul Sanatații, Aleandru Rafila, face demersuri sa aduca in cel mai scurt timp, in Romania, tratamentul anti-covid Paxlovid, la mai puțin de 24 de ore de la aprobarea acestuia in SUA. ”In vederea pregatirilor pentru valul al 5-lea al pandemiei, ministrul Sanatații a avut astazi o intalnire cu reprezentanții…