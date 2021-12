Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți seara, intr-o intervenție pentru postul B1TV ca este greu de spus daca vor exista sau nu relaxari de sarbatori. Rafila a insistat pe respectarea regulilor, dand exemplu targurile de Craciun și la concerte, unde nu se poarta in permanența masca…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a spus marți seara, la B1 TV, ca oamenii nu respecta masurile privind purtarea maștii atunci cand merg la targurile de Craciun și la concerte. "Eu am o preocupare fața de ce se intampla in acest moment. Am vazut ce este pe la targurile de Craciun, pe…

- Romania nu are zboruri directe cu Africa, insa autoritațile din Romania iau in calcul posibilitatea de a plasa in carantina persoanele care vin din țari unde au fost confirmate cazuri cu noua tulpina, chiar daca acestea sunt vaccinate. Autoritațile așteapta inca date pentru a vedea daca aceasta forma…

- Se știu foarte puține date despre tulpina noua, descoperita in Africa de Sud, iar Romania ar putea emite recomandari cetațenilor sa nu calatoreasca in aceste zone, a spus, vineri, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Rafila a spus ca oamenii pot avea noroc ca tulpina noua, deși cu o transmisibilitate…

- Programul integral al audierilor celor 20 de miniștri din Guvernul Ciuca:Ora 10:00 – 10:45 – Lucian Romașcanu, ministrul CulturiiOra 10:00 – 10:45 – Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii RuraleOra 10:00 – 10:45 – Eduard Novac, ministrul Sportului Ora 11:00 – 11:45 – Sorin Campeanu/…

- Ministrul propus al Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca, cel mai probabil, valul cinci nu poate fi evitat, fiind necesara testarea in masa. ”Am in program cresterea accesibilitatii la testare, mai ales in mediul rural. Orice persoana care banuieste ca este infectata trebuie sa se testeze.…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a vorbit despre posibilele restricții anti-Covid care ar putea exista de Craciun și de Revelion. Cseke Attila a spus ca nu exista o prognoza pentru ultima luna din an și indiferent de care ar fi restricțiile, este responsabilitatea fiecaruia dintre noi…

- Numarul deceselor inregistrate din cauza COVID-19 ar putea crește alarmant. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei pe langa Organizația Mondiala a Sanatații, avertizeaza ca trebuie gasite rapid soluții pentru scaderea numarului mare de cazuri de COVID-19.