- Medicul Alexandru Rafila a precizat vineri ca Romania va fi afectata de valul 5 de coronavirus dupa jumatatea lunii ianuarie, pentru ca atunci se vor vedea efectele creșterii mobilitații populației din perioada sarbatorilor. De aceea, ministrul Sanatații a reamintit de principalele masuri de protecție,…

- Experți ai OMS vor veni in Romania, pentru a ajuta in lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19 Experți ai OMS vor veni in Romania, pentru a ajuta in lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19 Experți din partea Organizației Mondiale a Sanatații vor sosi in Romania, pentru a ajuta autoritațile…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, susține ca situația pandemiei se va inrautați in Romania, in urmatoarele patru saptamani, deoarce valul patru al pandemiei se propaga mai rapid decat se estima inițial. Valeriu Gheorghița a declarat duminica seara, la Digi24, ca la…