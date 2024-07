Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Bancii Europene de Investitii (BEI), Werner Hoyer, este cercetat pentru coruptie si abuz de influenta, precum si pentru deturnare de fonduri ale UE. Ancheta este realizata de Parchetul European (EPPO), care se ocupa de cazurile de abuz de finantare din partea UE si este condus de…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie din Brasov, a carui constructie ar fi trebuit finantata prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este motiv de disputa intre primarul municipiului, Allen Coliban (USR) si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (PSD). Dupa ce, zilele…

- Justitia spaniola a respins miercuri o cerere a Parchetului de clasare a anchetei pentru coruptie care o vizeaza pe sotia prim-ministrului Pedro Sanchez. Judecatorii apreciaza ca exista elemente „suficiente” care sa justifice continuarea investigatiilor.

- Bolile cardiovasculare sunt la originea a patru din zece decese in Europa sau a 10.000 de decese pe zi și 4 milioane pe an, a raportat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Principalul vinovat Dupa transmiterea acestor cifre ”letale”, OMS le recomanda europenilor sa foloseasca mai puțina…

- Deputatul Uniunii Salvați Romania parașutat de la Cluj la Buzau, Emanuel Ungureanu, a lansat un nou atac la ministrul Sanatații, pentru care parlamentarul USR a facut o fixație vecina cu patologicul. El susține ca social-democratul Alexandru Rafila ar fi pregatit un nou tun financiar de consultanta…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a cerut, marti, premierului Marcel Ciolacu sa nu dea curs contractului de consultanta cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, sustinand ca acesta este "o strategie pentru sase ani, pe care ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, o

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, efectueaza astazi percheziții in mai multe puncte din județul Braila, in cadrul unei anchete privind o presupusa frauda in valoare de 561.000 de euro, care implica fonduri agricole UE. Un birou aparținand unui funcționar public, trei firme și…