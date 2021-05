Alexandru Rafila: În toamnă, s-ar putea să asistăm la un nou val al pandemiei Rafila a adaugat ca vaccinarea, in Romania, are nevoie de noi cai de comunicare si de atragere a oamenilor, mai ales in mediul rural."Se repeta, probabil, scenariul de anul trecut, doar ca cifrele sunt mult mai mici pentru ca deja o parte din populatie este imunizata, chiar daca Romania nu este printre tarile cu un procent important, vedeti ca avem vreo patru milioane si ceva de persoane care au fost vaccinate pana in momentul de fata. Comparati, de exemplu, cu Franta care are 30 de milioane din 60 vaccinate, jumatate din populatie a fost deja imunizata", a spus Alexandru Rafila, luni, la un post… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

