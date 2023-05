Alexandru Rafila a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa care a avut loc la Oradea, ca cele trei spitale regionale au intrat ”pe linia de executie”. ”In mandatul meu nu a existat o amanare a acestor spitale regionale, dimpotriva, a existat o recuperare a intarzierilor si in momentul de fata aceste trei spitale sunt pe linia de executie, in sensul ca proiectul tehnic complex de la Iasi a fost incheiat si acolo incep lucrarile de constructie efectiva. In curand va fi incheat si prooectul tehnic de la Cluj, iar pana la sfarsitul anului si proiectul tehnic de la Craiova. Deci nu mai discutam…