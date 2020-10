Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a raportat un nou record al cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus profesorul Alexandru Rafila a afirmat ca evoluția epidemiei a intrat pe un trend crescator. „Este a treia zi consecutiva cu peste 2.000 de cazuri, ceea ce are efect asupra celor din terapie intensiva.…

- "Este a treia zi consecutiva cu peste 2.000 de cazuri, ceea ce are efect asupra celor din terapie intensiva. Sa vedem pana unde merge aceasta creștere. O sa vedem daca ne apropiem de o zona de platou și acolo speram la o stabilizare sau daca aceasta creștere continua, cred ca ar trebui puse in discuție…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in ultimele doua saptamani, s-a inregistrat un trend crescator in privinta cazurilor noi de COVID-19, dar a dat asigurari ca situatia este "sub control", noteaza Agerpres. Ludovic Orban a precizat ca aceasta creștere vine pe fondul relaxarii masurilor de protecție…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), va face o solicitare catre Guinness Book, pentru introducerea pieței asigurarilor RCA din Romania, care a reușit sa bata toate recordurile mondiale, inregistrand in trimestrul II al acestui an același numar de reclamații…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, semneaza un editorial intitulat „Haideți sa intampinam revoluția 5G, nu revoluția culturala”, in care combate compania chineza Huawei și eforturile acesteia de a intra pe piața 5G din Europa și din Romania. Zuckerman il lauda pe Klaus Iohannis pentru…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Organizației Mondiale a Sanatații in Romania și președintele Societații Romane de Microbiologie, a explicat situația in care ne aflam: suntem clar pe un trend crescator.

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca nu are motive de optimism in ceea ce privește situația epidemiei de coronavirus din Romania și ca, daca nu se schimba „unele lucruri importante”, inclusiv mesajele transmise catre oameni, nu ne putem astepta la oprirea trendului crescator.

- Klaus Iohannis a fost surprins de fotografii oficiali ai Consiliului European fara masca, in interior, in compania mai multor lideri europeni care aveau, toți masca. Numai al nostru, sfidand vremurile și virusul, privea condescendent la ceilalți, de la inalțimea celor 994 de noi cazuri pe care urma…