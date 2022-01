Alexandru Rafila îi ceartă pe medicii de familie că nu testează destule persoane Ministrul Sanatații atrage atenția ca numarul mare de cazuri noi se datoreaza și numarului ridicat de testari efectuate, capacitatea de testare fiind marita de cateva ori in ultimele saptamani. Totuși, Rafila le atrage atenția medicilor de familie ca nu testeaza și ei destul, ultimele cifre aratand un aport de doar 7% al medicilor de familie. […] The post Alexandru Rafila ii cearta pe medicii de familie ca nu testeaza destule persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

