- Anunț de ultima ora facut de Alexandru Rafila, pentru parinții din București. Din cauza numarului mare de cazuri Covid-19, au fost deschise "centre ambulatorii destinate copiilor la care parinții se pot adresa", a spus ministrul Sanatații. Alexandru Rafila a mai spus și ca, in acest val de coronavirus…

- Campanie de imunizare impotriva COVID-19 din toamna Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Autoritațile lucreaza la legislația necesara pentru deschiderea de centre de vaccinare anti-COVID în unitați sanitare. Aceasta este o masura…

- Numarul de infectari cu virusul SARS CoV 2 va creste pana la mijlocul lunii august, potrivit estimarilor facute de Ministerul Sanatatii, a declarat, marti, ministrul Alexandru Rafila, care a subliniat ca, in aceasta perioada, sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit, mai ales in zona de ambulatoriu,…

- Romania a avut o medie de peste 2.100 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a prezentat luni, 11 iulie, bilanțul saptamanal. Numarul infectarilor este aproape dublu fața de cel inregistrat in saptamana anterioara cand fusesera confirmate 7.726…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Romania a avut o medie de peste 1.100 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat Ministerul Sanatații, in bilanțul saptamanal, transmis luni. In total, numarul infectarilor a fost de 7.726, dublu fața de anterioara, cand fusesera inregistrate 3.974 de cazuri. Au fost raportate și 16 decese,…

- Numarul cazurilor de Covid-19 a crescut simtitor in perioada 20-26 iunie, cand au fost inregistrate 3.974 de noi infectari. Saptamana trecuta erau internate in spitale pe sectiile de profil 638 de persoane, fata de 438 in saptamana precedenta. Numarul copiilor internati in spitale a fost si el mai mare…