Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din orasul vietnamez Da Nang intentioneaza sa testeze pentru coronavirus intreaga populatie de 1.100.000 de persoane, dupa ce 40 de cazuri noi au fost raportate, ducand totalul infectiilor la 586, cu trei decese, informeaza Reuters.Majoritatea cazurilor noi sunt legate de spitalele din…

- Transmiterea noului coronavirus prin aerosoli nu reprezinta o cale principala de transmitere, spune profesorul Alexandru Rafila. Invitat la Jurnalul de Seara de la Digi24, Rafila spune ca principalele preocupari pentru limitarea raspandirii virusului ar trebui sa fie purtarea maștii sanitare și distanțarea…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, este de parere ca nerespectarea regulilor de igiena și distanțare a condus la o creștere a numarului de infectari in Romania. El arata ca situația de acum este rezultatul acțiunilor de dupa data de 1 iunie.Citește…

- Ultimele statistici ale INSP aratau o creștere semnificativa a cazurilor de coronavirus in ultimele zile astfel ca urmatoarea perioada va fi definitorie pentru viitoarele masuri de relaxare, a explicat Alexandru Rafila, intr-o declarație, la Digi24. Erau raportate pana vineri la pranz238 de cazuri noi…

- Amicalul dintre FC Dinamo si FC Rapid, programat, miercuri, la Baza Sportiva de la Saftica, va fi primul meci de fotbal din Romania de la declansarea pandemiei de coronavirus, cea care a dus la intreruperea tuturor competitiilor sportive, potrivit Agerpres. Conform directorului de imagine al FC Rapid,…

- Amicalul dintre FC Dinamo si FC Rapid, programat, miercuri, la Baza Sportiva de la Saftica, va fi primul meci de fotbal din Romania de la declansarea pandemiei de coronavirus, cea care a dus la intreruperea tuturor competitiilor sportive. Conform directorului de imagine al FC Rapid, Lucian…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, avertizeaza și precizeaza ca in perioada de iarna vom avea parte de o noua creștere a cazurilor de coronavirus, mediul fiind unul propice pentru raspandirea virusurilor cu transmitere respiratorie.Citește și: VERDICT POLITIC…

- „Aparent stam bine, pentru ca cifrele din saptamana precedenta au fost in scadere. Am ajuns de la 1.320 de cazuri, undeva in jur de 200 de cazuri. Dar de doua zile inregistram valori puțin mai mari. E consecința activitaților sociale mai intense incepand cu data de 15 mai”, a spus Alexandru Rafila…