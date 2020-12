Alexandru Rafila este propunerea de premier cu care PSD merge la Cotroceni

Consiliul Politic Național al PSD a validat propunerea ca Alexandru Rafila sa fie propunerea de premier cu care social-democrații se vor duce la Palatul Cotroceni. „Astazi in ședința Consiliului Politic Național am supus la vot propunerea ca luni sa mergem la Cotroceni cu Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru”, a anunțat Marcel Ciolacu. Liderul PSD a atacat propunerea de premier facuta de PNL, in persoana lui Florin Cițu. „Groparul economiei romanești. Criteriile care au cantarit cel mai mult au fost ca este om de partid și ca este obedient președintelui”, a spus Ciolacu.…