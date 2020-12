Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila a intrat in izolare, dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv cu COVID-19. Potrivit unor surse din PSD, Alexandru Rafila se afla in izolare, dupa ce sotia sa s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta si-a facut testul pentru COVID si asteapta rezultatul. Alexandru Rafila urmeaza…

- Premierul Croației, Andrej Plenkovic, a intrat in carantina pentru zece zile, dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv COVID-19, a anunțat sambata purtatorul de cuvant al guvernului de la Zagreb, informeaza dpa si Reuters, potrivit Agerpres.

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, este in auto-izolare dupa ce a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, a anuntat Downing Street duminica. Seful guvernului de la Londra, care a fost internat pentru infectie cu coronavirus in aprilie trecut, nu are simptome si continua sa…

- Francesco Totti, una din legendele fotbalului italian, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, scrie luni ziarul La Repubblica, relateaza Agerpres.Totti, care are 44 de ani, a avut zile trecute simptome tipice pentru Covid-19, ca febra sau o stare de slabiciune. Fostul capitan al echipei…

- Ziarul Unirea Primarul ales al orașului Abrud, Cristian Alexandru Albu, a intrat in izolare, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv cu COVID-19 Primarul ales al orașului Abrud, Cristian Alexandru Albu, a intrat in izolare cu familia, dupa ce soția sa a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. „In…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al…