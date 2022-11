Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat luni, la lansarea Analizei Salvati Copiii cu privire la situatia mamelor si gravidelor minore, ca este convins ca o se poate gasi o solutie pentru ca educatia pentru sanatate sa devina o disciplina permanenta care sa faca parte din curricula de invatamant,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a mai spus ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

- Reabilitarea spitalelor din Romania este posibila si daca se afla in cladiri vechi, cu conditia sa fie facuta corect, deoarece bacteriile nu intra in pereti , potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila. De ce bacteriile nu intra in pereți? Explica chiar ministrul! „Eu sunt microbiolog, (…) chiar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca variola maimutei nu reprezinta ”in niciun caz o problema de sanatate publica” si ca reunirea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, care a solicitat asistenta internationala, prin Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene, pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca pandemia reprezinta inca o urgenta majora de sanatate publica, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, chiar daca, in acest moment, Romania se afla intr-o situatie favorabila. Rafila a precizat ca avem 10.000-12.000 de cazuri de COVID-19 saptamanal.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca institutia pe care o conduce este „un partener permanent si sincer, deschis, pentru toti cei care incearca sa contribuie la imbunatatirea accesului pacientilor din Romania la diverse solutii terapeutice sau dezvoltarea programelor de natura preventiva”,…

- Problema cu sistemul de pensii de stat este ca numarul de contributori este mic și, in același timp, statul are venituri scazute (adica sunt probleme cu incasarile). Așadar, deficitul este mare la bugetul de pensii, fiind acoperit din bugetul de stat, adica sunt luate resurse de la educație și sanatate.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca daca vrem sa imbunatatim sistemul de sanatate trebuie sa lucram mai mult la educarea personalului medical. „Comportamentul uman lipseste de foarte multe ori. Increderea in sistemul de sanatate este afectata datorita faptului ca ne tratam…