Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca social-democrații vor veni cu un proiect de lege propriu pentru introducerea certificatului verde, medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat, vineri, ca „nu aș vrea sa vin cu un proiect alternativa, ci cu un proiect comun, al principalelor partide politice din Romania, pentru ca…

- Alexandru Rafila a vorbit, joi, despre un posibil lockdown in Romania. Acesta a spus ca se cauta o soluție pe care sa o accepte oamenii. „Incercam sa gasim o soluție pe care lumea sa o accepte. Sa venim cu cateva lucruri concrete pe care sa le dezbatem in Parlament. Sa fie o solidaritate de 30 de…

- „Incercam sa gasim o soluție pe care lumea sa o accepte.Sa venim cu cateva lucruri concrete pe care sa le dezbatem in Parlament. Sa fie o solidaritate de 30 de zile care sa ne aduca intr-o situație mai puțin grava decat in momentul de fața.O sa vedem dace este vorba de un lockdown, daca va fi un lockdown…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila și fost reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a declarat luni seara, la Antena 3, ca o guvernare PNL-PSD-UDMR ar putea reprezenta o soluție in vederea combaterii pandemiei, explicand totodata de ce nu e oportuna investirea unui Guvern minoritar PNL-UDMR.…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta, joi, la Palatul Cotroceni, cu delegatia USR, in cadrul consultarilor privind desemnarea unui nou candidat pentru functia de prim-ministru. Delegatia USR este formata din Dacian Ciolos, Dan Barna, Anca Dragu, Catalin Drula si Stelian Ion. Presedintele Klaus…

- Rezultatul votului de ieri din Parlament era previzibil, insa situația exploziva epidemiologica din Romania pare sa fi dat oarecum peste cap planurile președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu privire la...

- „Vaccinare, sigur, e o soluție, dar nu pentru situația din acest moment in care trebuie sa luam o masura care sa opreasca transmiterea. Vaccinarea iși va face efectul peste doua-trei luni și nu vor mai aparea alte valuri in Romania.Dar, in mod evident, in momentul de fața, trebuie gasita o soluție care…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca alegerile anticipate sunt singura solutie, pentru ca actualul Parlament "nu mai reflecta vointa romanilor". El a precizat ca social-democratii nu ar face un guvern cu PNL si USR-PLUS.