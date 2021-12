Stiri pe aceeasi tema

- Durata izolarii și a carantinei se reduce de la 14 la 10 zile in Romania, a anunțat miercuri ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. Țara noastra a luat aceasta decizie deoarece, in majoritatea țarilor din Uniunea Europeana, durata izolarii și a carantinei este de 10 zile.„La…

- update Capacitatea de raspuns a sistemului sanitar in valul 5 al pandemiei va fi suprasolicitata, cel puțin la nivelul din octombrie 2021, a avertizat miercuri, intr-o conferința de presa, medicul epidemiolog Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile…

- Dupa confirmarea prezenței tulpinii Omicron in țara noastra, sambata seara, premierul Nicolae Ciuca a transmis ca duminica se intalnește cu responsabilii gestionarii pandemiei. „Am aflat despre confirmarea prezenței tulpinii Omicron in Romania. Maine (n.r. duminica, la ora 11.00) voi avea o intalnire…

- Premierul Ciuca va avea duminica, la ora 11, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și directorul Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Ședința vine ca urmare a…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat joi seara, la B1 TV, ca, in prezent, inca nu se intrevede finalul pandemiei de COVID ”nici macar prognozat” și atrage atenția ca sunt șanse ca numarul infectarilor sa ajunga la peste 20.000 de cazuri intr-o singura zi, relateaza Agerpres . „Acest…