Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde sa fie obligatoriu pentru toți angajații din Romania, indiferent de numarul de persoane care lucreaza ori se afla la un moment dat intr-o cladire. Aceasta este una dintre propunerile care vor fi depuse in Parlament pentru a fi aplicate prin noul act normativ privind certificatul…

- Certificatul verde sa fie obligatoriu pentru toți angajații din Romania, indiferent de numarul de persoane care lucreaza ori se afla la un moment dat intr-o cladire. Aceasta este una dintre propunerile care vor fi depuse in Parlament pentru a fi aplicate prin noul act normativ privind certificatul…

- Compania Naționala Poșta Romana a anunțat, luni, ca in subunitațile companiei se poate intra fara certificatul verde COVID.„Toți clienții Poștei Romane, care au probleme de rezolvat la oficiile poștale, pot intra in incinta subunitaților noastre fara a prezenta certificatul verde. Pensionarii și parinții…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, considera discriminatorie masura eliminarii testelor pentru persoanele nevaccinate din Romania. “Cel mai evident lucru care iarași ne face unicat in toata Uniunea Europeana este faptul ca certificatul verde, practic, in Romania nu mai exista. Din momentul in care ai…

- Certificatul digital poate fi eliberat si fara doza a treia de vaccin anti-COVID. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, doza a treia nu este o conditie obligatorie de schema completa de vaccinare. “Apare pe certificatul digital ca s-a facut a treia doza, dar nu e conditie…

- Situiație incredibila pe Aeroportul din Suceava. Un pasager s-a razbunat pentru ca i s-a refuzat imbarcarea in avionul Suceava – Dortmund.Omul nu a putut prezenta un test Covid și nu avea nici certificat verde care sa ateste faptul ca este vaccinat. Nervos ca nu a fost lasat sa se urce in avion, romanul…

- Premierul Florin Cițu a avut duminica o videoconferința cu pefecții si cu reprezentantii directiilor de sanatate publica. In cadrul intalnirii, Florin Cițu a emis o propunere care ii vizeaza pe cei care au nunțile programate in curand. Cițu crede ca ar trebui impus certificatul verde pentru cei care…