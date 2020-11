Alexandru Rafila, despre vaccinul împotriva COVID-19: „Nu va fi obligatoriu” Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a declarat ca vaccinarea anti-COVID-19 nu va fi obligatorie. De asemenea, el este de parere ca increderea in vaccin „trebuie construita, nu impusa”. Vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech ar putea ajunge in Romania in prima parte a anului viitor, iar vaccinarea ar putea incepe in primavara. Prima tranșa va avea 10 milioane de doze și vor fi imparțite mai intai cadrelor medicale și persoanelor din grupele de risc. ”Cu siguranta, acest vaccin nu va fi obligatoriu. Sau aceste vaccinuri, ca nu discutam doar de unul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

