- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 aproape ca s-a dublat in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anuntat, luni, ca au fost inregistrate peste 7.700 de cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, iar un val sau „mini-val” al pandemiei este asteptat spre finalul verii. Potrivit datelor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea de precautie in alegerea partenerilor trebuie sa ramana in vigoare pentru ca lucrurile sa fie tinute sub control. „As vrea sa fac si eu o clarificare pentru ca eu am dat un interviu catorva colegi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Romanii de peste 18 ani pot face, incepand din 16 mai, a patra doza de vaccin anti-COVID cu serul de la Pfizer BioNTech, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. Vaccinarea se face la cerere, in centrele de vaccinare și cabinetele medicilor de familie. Potrivit MS, administrarea dozei a patra de vaccin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca autoritatile romane au prelungit, marti, un acord in baza caruia copiii cu probleme cardio-vasculare pot fi operati in Romania de catre specialisti din Italia. De asemenea, medicii din Romania sunt instruiti in ceea ce priveste realizarea de operatii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti, ca Romania va primi aproape 40 de milioane de doze de vaccin in 2022 si 2023, situatia cu acestea fiind "complicata". "Ce vom face cu ele inca nu pot sa va raspund, pentru ca sunt cantitati foarte mari, care depasesc capacitatea de stocare in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, vrea renegocierea contractelor de achizitie a vaccinurilor impotriva COVID-19, acestea fiind valabile pana in 2023 si prevad cumpararea unor cantitati mari. „A fost un mecanism complex de gestionare a vaccinurilor pentru ca a fost acel Comitet National CNCAV,…