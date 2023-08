Stiri pe aceeasi tema

- Rafila, noi precizari despre soferul care a provocat accidentul de la 2 Mai si care nu fusese testat pentru droguri: Ordinul semnat anul trecut cu Lucian BodeMinistrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, referindu-se la cazul tragicului accident provocat de un sofer drogat in localitatea 2 Mai,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat contractul pentru construirea Centrului de Mari Arsi in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, iar lucrarile vor incepe in prima saptamana din septembrie, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat remis…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat, vineri seara, dupa ce medicii stomatologi au anuntat ca vor protesta fata de Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, care a emis doua decizii care le restrang drepturile, ca cele doua documente vor fi anulate si ca se va reveni la situatia anterioara.”Stiti…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ideea acordarii dreptului de libera practica absolventilor facultatilor de medicina, el aratand ca o reglementare in acest sens ar putea rezolva criza de medici in unele localitati. Rafila a explicat ca, potrivit discutiilor cu Comisia Europeana, trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat, astazi, la Bacau, contractul de finanțare pentru doua noi spitale, in județele Bacau și Vaslui. Semnarea contractului pentru finalizarea Pavilionului Municipal Bacau a devenit realitate dupa ce aceasta cladire medicala a ramas in stadiu de șantier nefinalizat…

- Lista cu ministrii Cabinetului PNL – PSD si programul de guvernare pentru care premierul desemnat Marcel Ciolacu cere votul de incredere al Legislativului au fost depuse, marti seara, la Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor, potrivit Agerpres. Audierea candidatilor pentru…

- Aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer in Romania in fiecare an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Institutul Clinic Fundeni, potrivit Agerpres. „In fiecare an, in Romania, sunt inregistrate circa 100.000 de persoane care sunt diagnosticate cu cancer, dintre…