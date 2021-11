Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Alexandru Rafila a declarat, joi, dupa discutiile cu PNL, pe capitolul de Sanatate din programul de guvernare, sa s-a discutat despre accesul extins la testare, putandu-se infiinta peste 1.000 de centre de testare. Despre testarea gratuita timp de 60 de zile, in regim gratuit, a romanilor…

- Procurorii, judecatorii și personalul instanțelor sunt scutiți de certificat verde la locul de munca. Așa prevede Hotararea de Guvern transpusa in proiectul de Lege 454/2001 privind obligativitea certificatului verde la locul de munca, care a picat miercuri in Senat și va ajunge in dezbatere la Camera…

- Comisiile juridica și de Sanatate din Parlament nu au finalizat, marți, de analizat amendamentele depuse la proiectul de lege privind obligativitatea deținerii certificatului verde la locul de munca. Deputatul George Simion și alți parlamentari AUR au intrerupt dezbaterile atat la Comisia de Sanatate,…

- Restricțiile impuse de șeful DSU, Raed Arafat ca urmare a creșterii numarului de infectari, nemulțumește personalul medical. Sunt nevoiți sa renunțe la concedii și sa vina la serviciu in zilele libere, cand li se cere. Drept urmare, Federatia Solidaritatea Sanitara cere ca restrictiile impuse lucratorilor…

- Toate cursurile, laboratoarele, seminariile și activitațile didactice ale tuturor facultaților Universitatii Politehnica din Bucuresti se vor desfasura in regim online in perioada 11-29 octombrie, confprm unei decizii a Senatului UPB, intrunit in regim online. “In perioada 11 octombrie – 29 octombrie,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, considera discriminatorie masura eliminarii testelor pentru persoanele nevaccinate din Romania. “Cel mai evident lucru care iarași ne face unicat in toata Uniunea Europeana este faptul ca certificatul verde, practic, in Romania nu mai exista. Din momentul in care ai…

- PSD a anunțat ca va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure testarea periodica gratuita pentru COVID-19 a elevilor, astfel incat unitațile școlare sa poata continua desfașurarea cursurilor cu prezența fizica, in condiții de siguranța. “Noi dorim testarea gratuita…

- In zadar vii tu sa imparți sanatate cu forța daca nimeni nu este bolnav. Nu exista sanatate mai presus de sanatate. Bolnavul cauta singur spitalul. Cand ai nevoie de ceva te duci singur și iți iei sau iți faci. Nu vine cineva sa iți faca cu forța haine, ochelari sau sa iți procure hrana etc. […] The…